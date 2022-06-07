Фейгін розповів, чи можуть матері убитих окупантів похитнути режим Путіна

Комітет солдатських матерів не може похитнути режим Путіна, бо його фактично немає. Ця організація практично не існує.

В РФ не має вільної, незаангажованої преси, громадського об’єднання, опозиційних партій та протестного середовища.

Про це в інтерв’ю ТСН повідомив юрист, адвокат и російський політик Марк Фейгін.

“Самі по собі організації в якості ядра протесту у зв’язку зі втратами окупантів – ні, його нема. Інша річ – а де та цифра, яка може сприйматися звичайним населенням – чоловік, брат, син – гинуть і гинуть. До того ж, вони будуть гинути більше. Тому що, якщо лендліз працює, те сучасне озброєння, важка техніка, артилерія, РСЗВ з’являться в Україні”, - наголосив Марк Фейгін.

Він також додав, що від РСЗВ буде гинути російських окупантів значно більше.

“Питання в тому, наскільки російське населення, залишаючись без годувальника, без живої людини, може жити. Кажуть, що довго. Я теж думаю, що довго, але не вічно. Тому що це створює різні проблеми – і демографічні, і економічні, і соціальні. Умовно кажучи, зі 140 мільйонів вбити 100 мільйонів чоловіків. Близько 80 регіонів і кладовище, кладовище. Питання в кількості загиблих. У Чечні, за офіційними даними, загинуло близько 4 тисяч російських військових, в Афганістані – 15 тисяч. А в Україні – уже 30 тисяч”, - підкреслив російський політик.

Нагадаємо, що окупанти повністю зруйнували 105 закладів охорони здоров'я.

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