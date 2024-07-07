Нічна атака: окупанти випустили по Україні дрони та ракети

У ніч проти 7 липня 2024 року окупанти знову влаштували атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 "Шахедів" у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Полтавщині пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги через загрозу безпілотників.

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