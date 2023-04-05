"Нічне полювання" на окупантів: снайпери ССО показали роботу під Бахмутом (відео)

ЗСУ продовжують нищити ворога у районі Бахмута на Донеччині. Військові показали нічну роботу снайперів.

Про це повідомляє ССО у Telegram.

Снайпери показали, як "полюють" вночі на російських окупантів, які намагаються штурмувати позиції ЗСУ.

"Понад 10 знищених окупантів – результат роботи снайперських пар ССО в районі Бахмута протягом декількох останніх днів. В нічну пору доби, ворог намагається просуватися та штурмувати позиції Сил оборони на зазначеному напрямку. Наші воїни постійно ведуть спостереження, виявляють та знищують живу силу противника з різних дистанцій та різним калібром", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили ще 550 солдатів армії РФ. Від 24 лютого 2022-го до 5 квітня 2023-го ЗСУ знищили 176 240 окупантів.

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