"Одеса ніколи не забуде таке російське ставлення до неї", - Зеленський про обстріли РФ

Чергові обстріли російських окупантів по Одесі свідчать про те, що "одесити – такі ж вороги для Росії, як і всі інші українці". Водночас "Одеса ніколи не забуде таке російське ставлення до неї".
Про це у вечірньому зверненні 30 квітня сказав президент України Володимир Зеленський, згадуючи про обстріл у суботу аеропорту "Одеса", де була зруйнована злітно-посадкова смуга.
"Сьогодні окупанти знову били ракетами по Дніпропетровщині, по Одесі. Знову й знову російські війська доводять, що одесити – такі ж вороги для Росії, як і всі інші українці. Знищено злітну смугу одеського аеропорту. Ми її, звісно, відбудуємо. Але Одеса ніколи не забуде таке російське ставлення до неї", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, обстріл Одеської області 30 квітня російські окупанти влаштували з ракетного комплексу "Бастіон" з території окупованого Криму. На щастя, постраждалих немає.
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