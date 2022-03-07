Офіцери РФ викидають свої документи та тікають із України: фото

Офіцери РФ викидають свої документи та тікають із України: фото

Також не надто воліють воювати й лейтенанти.

На Чернігівщині російські окупанти масово викидають свої документи та втікають.

Про це повідомило операційне командування "Північ" у Facebook.

"Офіцери однієї з "найсильніших армій світу" такі хоробрі, що в населених пунктах в зоні відповідальності підрозділів оперативного командування "Північ" викидають документи і тікають в свою нєпобєдімую страну.

Настав час наших єгерів та партизанів. Ми добре всі пам'ятаємо, що Чернігівщина - край партизанської слави!!!" - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що окрім офіцерів, там є документи й лейтенантів.

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