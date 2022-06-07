Окупанти атакували Миколаївщину: дві людини загинуло

Окупанти країни-агресорки Росії продовжують обстрілювати Миколаївську область.

Обстріли зафіксовані у Баштанському та Миколаївському районах: у Широківській, Березнегуватській, Інгульській та Первомайській громадах. Атакували загарбники і місто Миколаїв.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.

За її словами, внаслідок ворожих аак пошкоджено житлові, адміністративні, соціальні та господарчі будівлі, серед яких є амбулаторія та школа.

У ніч проти 7 червня масованого ракетного обстрілу зазнало місто Баштанка. Російська армія вбила дві людини, а дві отримали поранення. "Загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 19 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - повідомила Замазєєва.

Тим часом поліція документує наслідки атаки РФ на Миколаївську область. Правоохоронці зафіксували 14 пошкоджених житлових будинків, автомобілі, навчальний заклад та інші споруди, що постраждали внаслідок обстрілів. За кожним фактом розпочаті кримінальні провадження.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 7 червня обстріляли місто Середина-Буда в Сумській області. Загарбники зробили сім пострілів із мінометів калібру 120 мм, а після відкрили вогонь із ствольної артилерії.

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