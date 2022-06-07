У Чорному морі до ракетних атак готові два кораблі та підводний човен РФ

У Чорному морі до ракетних атак готові два кораблі та підводний човен РФ

У Чорному морі досі перебувають російські військові судна.

Корабельне угруповання російських військ тримає напоготові два надводних кораблі та один підводний човен.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що усі вони є носіями крилатих ракет. Крім цього, за даними ОК, у готовності до дій перебуває один великий десантний корабель військово-морського флоту Російської Федерації.

"Така відносно мала кількість ворожих плавзасобів не знижує ані ступінь загрози ракетних ударів з моря, ані ймовірність десантної операції", - наголосили в ОК "Південь".

Нагадаємо, розпочалася 104 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили 10 атак окупантів на Донбасі і поколошматили їх з вертольотів на Півдні. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу за 7 червня.

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