Окупанти атакували Одещину "Калібрами": що відомо

На Одещину російські військові спрямували чотири ракети, які були збиті поблизу узбережжя ППО.

Про всі подробиці нічної атаки повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону.

"Ворог знов атакував Одещину. Атака була спрямована з акваторії Чорного моря. Скоріш за все, з використанням саме "Калібрів" з підводного човна. Відбулась ротація, і пуски з підводного човна вважаються вкрай складними для виявлення. Але сили протиповітряної оборони відпрацювали відмінно. Всі чотири ракети, які були спрямовані на Одещину, були знищені на підльоті до узбережжя. Влучань не допущено.

Підводний човен у них не один, дуже часто на чергуванні фігурували одразу два. Наразі в складі корабельного угруповання в Чорному морі, яке загалом складається з сімох одиниць, чергував один ракетоносій - підводний човен, споряджений чотирма ракетами типу "Калібр". Зараз найвірогідніше за все він буде заведений у пункт базування, відбудеться чергова ротація. Або вийде на чергування після споряджання, або вийде інший ракетоносій", - сказала вона.

Нагадаємо, у ніч проти 19 червня окупанти атакували українські міста. Під час масованої атаки на Одещині спрацювали системи протиповітряної оборони. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 01:59. О 02:17 Одеська ОВА повідомила про роботу ППО. О 02:17 було чутно вибухи. У Повітряних силах зазначили, що вибухи – робота ППО. О 02:47 дали відбій повітряної тривоги.

Про ракетну небезпеку також оголошувалося і в Миколаївській області, а над територією Донецької були помічені іранські дрони-камікадзе Shahed. Вибухи лунали і в Херсоні.