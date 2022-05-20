Окупанти намагалися прорватися у Запорізькій області - Генштаб

Російські окупанти намагалися прорватися у Запорізькій області. Проте ЗСУ завдали їм руйнівних ударів і ворог, зазнавши втрат, був змушений відступити.

Окупанти накрили з реактивної та ствольної артилерії та мінометів інфраструктуру та мирні будинки на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Про це звітують у Генштабі ЗСУ.

Також противник на вказаному напрямку вів контрбатарейну боротьбу. У районі населеного пункту Новодарівка ЗСУ завдали потужного удару окупантам. У результаті росіяни зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.

Нагадаємо, окупанти окопуються на території РФ і звідти обстрілюють українські села.

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