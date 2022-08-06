Окупанти обстріляли громаду на Сумщині: зафіксовано близько 40 "прильотів" (фото)

Окупанти продовжують обстрілювати Сумську область.
Зранку, 6 серпня, Росії завдала ударів по Білопільській громаді. Зазначається, що чотири рази від 05:30 ворог відкривав вогонь по різних територіях громади. Загалом зафіксовано близько 40 "прильотів" з мінометів та артилерії.
Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За попередніми даними, є руйнування домогосподарств у цивільних людей. Подробиці атаки Живицький пообіцяв надати згодом.
Напередоні, близько 22:00 армія агресорки Росії вела мінометний вогонь по Середино-Будській громаді. Зафіксовано 11 "прильотів".
Як повідомлялося, у ніч проти 6 серпня близько 03:30 ворог завдав ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок атаки окупантів пораненя отримали дві людини. Крім того, пошкоджено житлові будівлі.
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