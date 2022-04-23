Окупанти обстріляли Одесу крилатими ракетами

По Одесі російські загарбники завдали ракетного удару — пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок цього є влучання в об'єкти інфраструктури.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

О 13:20 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. За десять хвилин містяни чули вибухи. Після чого з'явилася інформація щодо пошкодження житлового будинку.

“Є влучання в об'єкти інфраструктури”, – зазначили також в ОК "Південь".

Користувачі соцмереж повідомляють про пожежу в одному із житлових комплексів. На місці вже працюють екстрені служби. Даних про жертв і постраждалих поки що немає.

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