Окупанти обстріляли Одесу крилатими ракетами

По Одесі російські загарбники завдали ракетного удару — пошкоджені об'єкти інфраструктури.
Російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок цього є влучання в об'єкти інфраструктури.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
О 13:20 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. За десять хвилин містяни чули вибухи. Після чого з'явилася інформація щодо пошкодження житлового будинку.
“Є влучання в об'єкти інфраструктури”, – зазначили також в ОК "Південь".
Користувачі соцмереж повідомляють про пожежу в одному із житлових комплексів. На місці вже працюють екстрені служби. Даних про жертв і постраждалих поки що немає.
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