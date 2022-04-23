Оккупанты обстреляли Одессу крылатыми ракетами

По Одессе российские захватчики нанесли ракетный удар — поврежденные объекты инфраструктуры.
Российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате этого - попадание в объекты инфраструктуры.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
В 13.20 в Одессе и области объявили воздушную тревогу. Через десять минут горожане слышали взрывы. После чего появилась информация о повреждении жилого дома.
"Есть попадание в объекты инфраструктуры", — отметили также в ОК "Юг".
Пользователи соцсетей сообщают о пожаре в одном из жилых комплексов. На месте уже работают экстренные службы. Данных о жертвах и пострадавших пока нет.
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