У Росії набирають на війну навіть психічно хворих юнаків - СБУ

У Росії набирають на війну навіть психічно хворих юнаків - СБУ

Українські захисники завдали таких втрат російській армії, що для поповнення власних лав РФ набирає навіть психічно хворих молодиків.

На одній із перехоплених СБУ розмов чути, як мати окупанта переживає за здоров’я сина, який страждає психічними розладами.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чоловік переконує матір, що з його психічними розладами війна дуже навіть на користь іде. "Бачиш, який спокійний, так? Маніяк, як серійний вбивця, як Чикатило, спокійний…", - каже він.

Така відповідь налякала навіть його матір.

"Тільки психопати здатні творити такі звірства, які ми побачили у Бучі, Ірпені, Маріуполі та інших містах України… Пробачити таке неможливо. Російські загарбники обов’язково відповідатимуть за всі злочини, які вони вчинили на нашій землі. Слідчі та оперативні підрозділи СБУ активно над цим працюють", - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, скільки часу Росія ракетами обстрілюватиме Україну.

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