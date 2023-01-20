Окупанти під Соледаром уже "воюють" з американськими танками

Російські пропагандисти вихваляються, що знищили танк Abrams трьома пострілами з гранатомета "Муха".
Кремлівська пропаганда прозвітувала про нібито знищення у боях під Соледаром першого американського танка Abrams. Хоча про постачання цієї техніки ЗСУ наразі тільки мріють.
На фейк пропагандистів, які навіть опублікували фото "згорілого танка", відреагували в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
У фейковому повідомленні росіяни вихваляються, що знищили Abrams за допомогою трьох пострілів із звичайного РПГ-18 "Муха". Для надання фейку достовірності наголосили, що водієм-механіком танка був афроамериканець, якого теж знищили.
"Ти бачиш Абрамса? Ні. А він є. Ось що означає працювати на випередження", — прокоментували дезінформацію пропангандистів українські військові, додавши що "водія-механіка" їм дуже шкода.
Нагадаємо, американські чиновники вважають, що ЗСУ буде складно експлуатувати та обслуговувати танк Abrams, який відрізняється від британських та німецьких танків.
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