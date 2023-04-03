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Окупанти посилили наступ на Карлівку на Донеччині – військовий

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти посилили наступ на Карлівку на Донеччині – військовий

Фото: Associated Press

На Донеччині збільшилась кількість напрямків, де російські загарбники намагаються наступати.

До гарячих напрямків у Донецькій області додався населений пункт Карлівка, окупанти посилили там наступ. 

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський. 

"Ворог не полишає спроб атакувати Авдіївку й Мар'їнку. До цих напрямків додається ще Карлівка, де ворог також намагається атакувати. За минулу добу ворог 23 рази атакував вказані напрямки. Вночі відбулося 10 штурмових дій з боку ворога", - розповів військовий.

Ворог, обстрілюючи не лише позиції ЗСУ, а й населені пункти, використовує ствольну та реактивну артилерію, 

"Ворог втратив близько 2-х рот особового складу, 8 російських військових здалися в полон. 155 бригаду морської піхоти РФ та 200-ту бригаду відведено на відновлення з зони бойових дій, де вони втратили бойову спроможність", - резюмував Дмитрашківський.

Нагадаємо, окупанти зменшили кількість бойових дій на Авдіївському напрямку, ворог використав там майже всі резерви.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
415
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