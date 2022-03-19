Окупанти розстріляли 20-річну дівчину та 21-річного хлопця на в’їзді до Сум

Окупанти розстріляли 20-річну дівчину та 21-річного хлопця на в’їзді до Сум

Поранений юнак у лікарні.

На в’їзді до Сум російські окупанти забороненою зброєю обстріляли автівку, в якій їхали 20-річна дівчина і 21-річний хлопець. Вижив лише хлопець. Нині він у лікарні.

Про це 19 березня повідомляє прокуратура Сумської області.

За даними слідства, 17 березня військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на в’їзді до міста Суми обстріляли автівку, яка їхала з села Бездрик.

У результаті атаки окупантів 20-річна дівчина отримала поранення, які виявилися несумісні з життям. У 21-річного хлопця вогнепальне пораненням і нині він перебуває в лікарні.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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