Залужний звернувся до політиків, аби ті не розводили "зраду" і не принижували ЗСУ безвідповідальними заявами

Залужний звернувся до політиків, аби ті не розводили "зраду" і не принижували ЗСУ безвідповідальними заявами

Охочих боронити країну політиків Залужний запрошує до лав Збройних Сил.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний звернувся до політиків, які розповідають нібито про "зраду" та дають "експертні оцінки" веденню бойових завдань ЗСУ, таким чином принижуючи Збройні сили України.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

"Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять "оцінки" оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів. Сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі", - написав генерал ЗСУ.

Залужний розповів, що українська армія зупинила противника на всіх напрямках. ЗСУ завдали росіянам таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. "Про це знають всі українці. Про це знає світ", - сказав він.

"Я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам. Закликаю - не розколюйте державу!", - закликав генерал ЗСУ.

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