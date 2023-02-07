Окупанти щось готують: Зеленський - про загрозу повторного наступу РФ

Глава держави Володимир Зеленський запевнив, що Україна уважно стежить за планами Росії і готова дати потужну відсіч ворогові.

Про це український президент сказав під час традиційного відеозвернення в середу, 7 лютого.

Зеленський розповів, що 7 лютого провів наради із військовими та керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилом Будановим, де обговорили ситуацію на фронті. За словами глави держави, найгарячіше - на сході, зокрема на Донеччині.

"Провів кілька нарад із військовими, нараду з керівником розвідки. Зберігаємо максимальну увагу на тому, що готують окупанти. І на тому, що потрібно нашим воїнам, щоб ефективно протистояти, причому на всіх напрямках. Донеччина та схід, де найгарячіше, – я про них згадую щодня в таких зверненнях. Південь звучить рідше, хоча стратегічне значення цих напрямків не менше. А зміцнюємо державу по всьому периметру", - розповів лідер України.

Український політик висловив вдячність прикордонникам, які воюють на сході, та військовим оперативно-стратегічного угруповання "Північ" за охорону кордону.

"І я хочу сьогодні відзначити бійців на двох напрямках. Наших прикордонників, які воюють на Донбасі. За щоденну хоробрість і стійкість у боях. За результати. Луганський та Харківський прикордонні загони – я дякую вам, хлопці! Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які забезпечують охорону півночі нашої держави! Суми, Чернігів, Київ, Житомирщина, Волинь. Оперативно-стратегічне угруповання "Північ". Кожен напрямок має значення. Всі ворожі сценарії опрацьовуємо. Державу захищаємо", - запевнив Зеленський.

Путін готується до реваншу

Нагадаємо, у грудні 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що Росія готується до нового наступу на Україну. За його словами, для цього Путін збирає угруповання до 200 тис. військ, яке може кинути в наступ у лютому чи навесні. Після цього про загрозу повторного наступу заявили український президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков.

У Міноборони РФ підтвердили підготовку до нових наступальних дій в Україні. Як пояснив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, саме для цього РФ проводила часткову мобілізацію.

Однак полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що широкомасштабного наступу окупантів не буде, а буде збільшення дій наступального характеру по всій лінії фронту.