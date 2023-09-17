Окупанти вдарили по Харкову ракетами – перші подробиці

У ніч проти 17 вересня у Харкові лунала повітряна тривога.

Окупаційна армія РФ у ніч проти 17 вересня, близько 0:30, завдала ракетного удару по Харкову – зафіксовано влучання чотирьох керованих ракет ЗРК С 300 по будівлі цивільного підприємства. Сталася пожежа.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також вчора, близько 11:10, росіяни завдали по Харкову удари 5-ма крилатими ракетами комплексу "Іскандер К". Пошкоджено будівлі цивільних підприємств, приватні житлові будинки, сталися пожежі. Зазнали поранення шість цивільних чоловіків. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.

Близько 11:30, 16 вересня, між селами Глибоке та Стрілеча Харківського району російські окупанти завдали удару керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю. Чоловік та жінка, що перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік 72 років, що був в авто, зазнав поранення. Госпіталізований у важкому стані.

Внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп'янського району зазнав поранення цивільний чоловік 23 років.

Також під вогнем ворога протягом доби перебували села Хатнє та Подоли Куп'янського району, смт Козача Лопань Харківського району, с. Шийківка Ізюмського району, с. Івашки Богодухівського району, м. Вовчанськ Чугуївського району та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, торговельні приміщення, сталися пожежі.

Нагадаємо, вночі 17 вересня у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи через ракетну атаку російських загарбників.

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