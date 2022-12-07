Окупанти вдруге за добу обстріляли енергетичне підприємство ДТЕК

Внаслідок обстрілів підприємство було відключено від енергосистеми, ніхто не постраждав.
Окупанти вночі двічі обстріляли енергетичне підприємство компанії ДТЕК.
Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК у Telegram.
"18-та терористична атака: вчора окупанти двічі обстріляли енергетичне підприємство ДТЕК. 6 грудня від обстрілів постраждало енергетичне підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово було обстріляно росіянами", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілів підприємство було відключено від енергосистеми, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у середу, 7 грудня, у Києві тривають екстрені відключення світла. Графіки наразі не діють.
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