Окупанти викрали місцевого посадовця в Енергодарі

Чоловік має проблеми зі здоров'ям.

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області п'ять днів тому окупанти викрали начальника управління комунальної власності міської ради Бориса Ярмоленка, який відомий своєю проукраїнською позицію.

Про це 28 червня повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Прийшли просто на його робоче місце і повели в невідомість. Відтоді літня людина, яка має проблеми зі здоров'ям, перебуває в неволі", - розповів він.

Нагадаємо, наприкінці березня окупанти викрали у Енергодарі заступника мера Івана Самойдюка, його доля наразі невідома.

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