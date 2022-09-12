Окупанти витратили багатомільйонні ракети на знищення зернового елеватора на Миколаївщині

На Миколаївщині ворог напередодні бив ракетами по тиловому містечку. Дивом минулося без потерпілих, утім, знищено тонни зерна, йдеться в ТСН.

В обідній час неділі по Вознесеньку влучають ракети. Всі влучання - у місцеве зерносховище, моменти потрапляння фіксують місцеві.

Рятувальники гасили майже три сотні метрів площі.

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На елеватор прилітає вже вдруге - попередній приліт був теж у неділю і посеред білого дня. «Зерно і голуби. Ніяких, впродовж часу війни, тут не розміщалися жодна військова частина, навіть тимчасово ніхто не знаходився з військових. Але ми маємо те, що маємо. Прильоти тут. Навколо житлові будівлі. У нас тут від 4 вересня було 120 пошкоджених будівель, після вчорашнього прильоту ще 86», - розповідає мер міста.

Ці ракети були випущені з літаків - 3 ракети по 6 мільйонів гривень. Керівник елеватора каже, зерна тут було на меншу суму, аніж вартість ракет.

Тетяна Анатоліївна показує - її хата, вона найближча до елеватора, тепер геть побита, повилітали вікна, пробило дах. У дворі назбирала величезні шматки металу і залишила собі на згадку про російських окупантів.

На Миколаївщині росіяни знищили тонни зерна

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