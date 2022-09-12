Окупанти витратили багатомільйонні ракети на знищення зернового елеватора на Миколаївщині

Зерно досі димить після влучання.
На Миколаївщині ворог напередодні бив ракетами по тиловому містечку. Дивом минулося без потерпілих, утім, знищено тонни зерна, йдеться в ТСН.
В обідній час неділі по Вознесеньку влучають ракети. Всі влучання - у місцеве зерносховище, моменти потрапляння фіксують місцеві.
Рятувальники гасили майже три сотні метрів площі.
На елеватор прилітає вже вдруге - попередній приліт був теж у неділю і посеред білого дня. «Зерно і голуби. Ніяких, впродовж часу війни, тут не розміщалися жодна військова частина, навіть тимчасово ніхто не знаходився з військових. Але ми маємо те, що маємо. Прильоти тут. Навколо житлові будівлі. У нас тут від 4 вересня було 120 пошкоджених будівель, після вчорашнього прильоту ще 86», - розповідає мер міста.
Ці ракети були випущені з літаків - 3 ракети по 6 мільйонів гривень. Керівник елеватора каже, зерна тут було на меншу суму, аніж вартість ракет.
Тетяна Анатоліївна показує - її хата, вона найближча до елеватора, тепер геть побита, повилітали вікна, пробило дах. У дворі назбирала величезні шматки металу і залишила собі на згадку про російських окупантів.
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