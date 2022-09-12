Українців попередили про зміни на кордоні зі Словаччиною

На кордоні зі Словаччиною в роботі одного із пунктів пропуску будуть зміни.

У пункті пропуску "Ужгород" від 15 вересня припинить працювати піший перехід.

Про це інформує Держприкордонслужба у Telegram-каналі.

У ДПСУ пояснюють, що це рішення повинно пришвидшити пропуск автобусів і фур.

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"Від 00:00 15 вересня 2022 року в пункті пропуску "Ужгород" оформлення осіб, які прямують до Словаччини пішки, буде припинено. Рішення ухвалено для пришвидшення пропуску автобусів і вантажівок. Плануйте свій маршрут заздалегідь", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, Польща змінила правила ввезення домашніх тварин з України. В'їзд до Польщі людей із тваринами буде можливим за таких умов: наявності мікрочіпу у тварини; вакцинації проти сказу, зробленої не раніше дня чіпування; наявності ветеринарної книжки з інформацією, що підтверджує вищевказані заходи.

Нагадаємо, у МВС Польщі пояснили, як діяти українцям у разі проблем на кордоні.

Раніше у ДПСУ відповіли, чи можуть звільнені від призову чоловіки виїхати за кордон, маючи робочу візу ЄС.

Також у МВС пояснили умови виїзду з України, якщо закордонний паспорт є недійсним.

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