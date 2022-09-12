Украинцев предупредили об изменениях на границе со Словакией

На границе со Словакией в работе одного из пунктов пропуска будут изменения.

В пункте пропуска "Ужгород" с 15 сентября перестанет работать пеший переход.

Об этом информирует Госпогранслужба в Telegram-канале.

В ГПСУ объясняют, что это решение должно ускорить пропуск автобусов и фур.

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"С 00:00 15 сентября 2022 года в пункте пропуска "Ужгород" оформление лиц, следующих в Словакию пешком, будет прекращено. Решение принято для ускорения пропуска автобусов и грузовиков. Планируйте свой маршрут заранее", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Польша изменила правила ввоза домашних животных из Украины. Въезд в Польшу людей с животными будет возможным при таких условиях: наличие микрочипа у животного; вакцинации против бешенства, сделанной не ранее дня чипирования; наличия ветеринарной книги с информацией, подтверждающей вышеуказанные меры.

Напомним, в МВД Польши объяснили, как действовать украинцам в случае проблем на границе.

Ранее в ГПСУ ответили, могут ли освобожденные от призыва мужчины уехать за границу, имея рабочую визу ЕС.

Также в МВД объяснили условия выезда из Украины, если загранпаспорт недействителен.

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