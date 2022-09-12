Оприлюднено моторошне відео з гаража, де окупанти спалили мешканців Бучі

Російські загарбники під час окупації Бучі під Києвом стратили одразу кількох мирних жителів, які намагались сховатись від них в гаражі. Окупанти вбивали цивільних громадян та підпалювали їхні тіла.

Це один з впізнаваних почерків російських військових, зазначив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Головний поліцейський Київщини оприлюднив кадри з гаража, де російські загарбники під час окупації Бучі стратили одразу кількох мирних жителів, які намагались сховатись від агресорів.

"Гільзи, які ми знайшли під дверима приміщення кажуть про те, що там відбувалась стрільба, а фіолетовий відтінок кісток свідчить, що тіла облили пальним, а потім спалили", – розповів він.

Нєбитов зазначив, що це "далеко не єдине місце масової страти, де окупанти намагались приховати сліди свого безчинства".

"На початку квітня одразу після деокупації Бучі ми виявили спаленими ще шість тіл цивільних, серед яких були й жінки. Ідентифікувати такі тіла часто можна лише за ДНК", – зазначив керівник обласної поліції.

Андрій Нєбитов також закликав мешканців Київщини повідомляти про випадки, якщо вони втратили зв’язок із близькими й досі не знають про їхнє місцезнаходження.

Нагадаємо, у Київській області у селі Здвижівка (Бучанський район) знайшли тіло ще одного цивільного, якого закатувала російська армія.

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