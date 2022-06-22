Окупанти вкотре обстріляли Чугуїв, вбито двох жінок

Загинули двоє комунальниць, зруйновано котельню, пошкоджено теплові мережі та житлові будинки.

Ворог знову обстріляв Чугуїв на Харківщині, вбито двох цивільних.

Про це повідомили міський голова Чугуєва Галина Мінаєва та Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначили у відомстві.

За даними слідства, 22 червня близько 8:00 російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл Чугуїва. Ворожий снаряд влучив у котельню, що призвело до її руйнування. Загинули дві працівниці. Ще один співробітник отримав поранення. Також на власному подвір’ї під час обстрілу окупантів була поранена 88-річна жінка. Пошкоджено низку житлових будинків, автомобілі, гараж, магазин та церкву.

Нагадаємо, що у Міноборони заявили, що успіх ЗСУ на півдні коментують стримано, оскільки росіяни стежать за інформацією української влади, ЗМІ та публікаціями у Мережі, й корегують свої дії.