Путін провів нараду з постійними членами Радбезу РФ

Президент Російської Федерації Володимир Путін у середу, 22 червня, провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ.

За інформацією російських засобів масової пропаганди, Путін обговорив із постійними членами Радбезу підготовку до Єдиного дня голосування у Росії у вересні.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РИА Новости.

За словами Путіна, "потрібно підготуватися та гідно провести цей великий внутрішньополітичний захід, забезпечити необхідні умови, безпеку".

Раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що в середу Путін працює в Кремлі. У нього заплановані робочі зустрічі, оперативна нарада з постійними членами Ради безпеки і підготовка до саміту БРІКС, який пройде у форматі відео-конференції 23-24 червня.

Водночас теми для обговорення на Раді безпеки Пєсков не повідомив.

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