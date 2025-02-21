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Окупанти знову просунулися на Донбасі: мапи DeepState

Окупанти знову просунулися на Донбасі: мапи DeepState

Російська армія. / Фото: Associated Press

Аналітики показали просування загарбників на мапах.

Російська окупаційна армія просуваються далі в Донецькій області. Протягом минулої доби зафіксовано успіхи загарбників біля двох населених пунктів на Покровському напрямку. 

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся біля Андріївки та Улаклів", - йдеться у повідомленні.

Просування РФ на Донеччині. Мапа DeepState. / ©
Просування РФ на Донеччині. Мапа DeepState.

Як повідомлялося, військовий експерт Владислав Селезньов назвав гарячі точки на фронті. Зокрема, кризові наслідки може мати ситуація, яка зараз розгортається на Куп'янському напрямку в Харківській області.

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