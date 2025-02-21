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Оккупанты снова продвинулись на Донбассе: карты DeepState

Оккупанты снова продвинулись на Донбассе: карты DeepState

Российская армия. / Фото: Associated Press

Аналитики показали продвижение захватчиков на картах.

Российская оккупационная армия продвигается дальше в Донецкой области. За прошедшие сутки зафиксированы успехи захватчиков около двух населенных пунктов на Покровском направлении.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся возле Андреевки и Улаков", — говорится в сообщении.

Продвижение РФ в Донецкой области. Карта DeepState. / ©
Продвижение РФ в Донецкой области. Карта DeepState.

Как сообщалось, военный эксперт Владислав Селезнев назвал горящие точки на фронте. В частности, кризисные последствия могут иметь ситуация, которая сейчас разворачивается на Купянском направлении в Харьковской области.

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