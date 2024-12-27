ЗСУ сповільнили темпи просування армії РФ: деталі від ISW про операцію в Курській області

Протягом 25-26 грудня бої тривали в межах основного українського плацдарму в Курській області. Втім, підтверджених змін лінії фронту не було.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, бої тривали біля Леонідово, Черкаської Конопельки, Гуєво, Курилівки, а також в лісах у Суджанському районі. Окрім того, так звані російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакували в Суджанському районі. Зокрема, поблизу Гуєвого та Леонідово.

Також російські блогери заявляли, що українські контратаки сповільнюють темп просування військ РФ у Курській області. Своєю чергою, український офіцер, який діє на Курщині каже, що російське військове командування розгортає краще навчені сили.

Тим часом заступник командира батальйону ЗСУ в Курській області, повідомив, що війська РФ збільшили чисельність особового складу та покращили постачання боєприпасів.

За інформацією ГУР Міноборони України, північнокорейські війська продовжують зазнавати втрат у бойових діях у Курській області. Окрім того, вони не мають достатньої кількості питної води через проблеми з матеріально-технічним забезпеченням. У розвідці також зазначили, що останні українські удари, ймовірно, уразили ключовий вузол зв'язку для північнокорейських сил у регіоні.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї підтвердила дані про те, що ЗСУ взяли в полон солдата КНДР. Ймовірно, північнокорейський військовий отримав поранення. Втім, детальних даних щодо його стану не було.

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