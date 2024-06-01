Паління вбиває: біля Вовчанська дрон атакував окупанта під час "перекуру" – відео

Прикордонники показали, як знищують росіян на Харківщині.

Прикордонники атакували російських окупантів під Вовчанськом на Харківщині за допомогою дрона.

Відео показала пресслужба ДПСУ.

Так, неподалік від Вовчанська аеророзвідка прикордонників відстежила перебування ворожих сил в одній зі споруд. Для ураження цілі вилетів дрон-камікадзе.

"Із завданням впорався, ба більше – дісталося не тільки загарбнику, який повернувся з перекуру, а і його поплічникам, що ховалися у споруді", - додали прикордонники.

Нагадаємо, волонтер розповів про ситуацію у Вовчанську: "Там просто лежать трупи цивільних".

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