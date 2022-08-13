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"Пекельний сезон для окупантів": у Мелітополі горить вороже авто

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"Пекельний сезон для окупантів": у Мелітополі горить вороже авто

Фото: Associated Press

В окупованому Мелітополі ввечері 13 серпня спалахнула потужна пожежа. За попередніми даними, це горить автомобіль російських окупантів.

Невдовзі на всіх окупантів "чекає чергова пекельна ніч від наших ЗСУ та руху опору".

Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у Мережі.

"Пекельний сезон для окупантів – у самому розпалі. Просто зараз: сильна пожежа у північній частині Мелітополяпо вулиці Ломоносова. За попередньою інформацією, горить вороже авто", – йдеться в заяві.

Федоров зазначив, що як не намагаються загарбники загасити полум’я, але самі визнають, що машину вже не врятувати. 

"Як і не врятуються самі рашисти – незабаром на них точно чекає чергова пекельна ніч від наших ЗСУ та руху опору", – анонсував міський голова.

Нагадаємо, 13 серпня у Мелітополі пролунали вибухи, які мали два епіцентри. Наразі невідомо, що саме уражено, але точно йдеться про позиції російських військ.

Втрати росіян на 13 серпня: українські бійці ліквідували ще дві сотні окупантів

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1218
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