"Адский сезон для оккупантов": в Мелитополе горит вражеское авто

В оккупированном Мелитополе вечером 13 августа вспыхнул мощный пожар. По предварительным данным, это горит автомобиль российских оккупантов.

Вскоре всех оккупантов "ждет очередная адская ночь от наших ВСУ и движения сопротивления".

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в Сети.

"Адский сезон для оккупантов — в самом разгаре. Прямо сейчас: сильный пожар в северной части Мелитополя по улице Ломоносова. По предварительной информации, горит вражеское авто", — говорится в заявлении.

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Федоров отметил, что как ни пытаются захватчики потушить пламя, но сами признают, что машину уже не спасти.

"Как и не спасутся сами рашисты – вскоре их точно ждет очередная адская ночь от наших ВСУ и движения сопротивления", – анонсировал городской голова.

Напомним, 13 августа в Мелитополе прогремели взрывы, которые имели два эпицентра. Пока неизвестно, что именно поражено, но речь идет о позициях российских войск.

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