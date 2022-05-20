Пентагон викрив Росію на брехні про лазерну зброю в Україні

Офіційні особи Міноборони США швидко заперечили твердження Росії наявність у неї лазерних технологій, які можуть вражати ворожі безпілотники. У відомстві заявили, що РФ раніше не використовувала такі технології.
У Пентагону немає підтверджень застосування Росією лазерної зброї в Україні.
Про це заявив речник відомства Джон Кірбі на брифінгу 20 травня, пише Reuters.
"У нас немає жодних ознак використання лазерів, принаймні озброєних лазерів, в Україні. Немає нічого, що б підтверджувало це", – сказав речник американського Міноборони.
Нагадаємо, 18 травня віцепрем'єр-міністр Росії Юрій Борисов заявив, що держава використовує в Україні комплекси лазерної зброї "Задіра", здатні вражати цілі на відстані у 5 км і тим симим заощаджувати ракети.
Коментуючи цю заяву, президент України Володимир Зеленський сказав, що звертає на себе увагу той факт, що росіянам знадобилося економити ракети і якось це пояснювати.
Читайте також:
- "Путін в глухому куті": українська розвідка - про те, чи визнає російський диктатор поразку у війні проти України
- Фактично небо буде повністю закрите від ракет РФ: новий пакет допомоги США передбачає передавання Україні ЗРК Patriot
- Путін не залежить від думки суспільства щодо війни і на його відсторонення чекати не варто – розвідка США