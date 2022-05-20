Пентагон разоблачил ложь России о лазерном оружии в Украине

Официальные лица Минобороны США быстро возразили утверждению России о наличии у нее лазерных технологий, которые могут поражать вражеские беспилотники. В ведомстве заявили, что РФ раньше не использовала подобные технологии.
У Пентагона нет подтверждений применения Россией лазерного оружия в Украине.
Об этом заявил спикер ведомства Джон Кирби на брифинге 20 мая, пишет Reuters.
"У нас нет никаких признаков использования лазеров, по крайней мере, оружейных лазеров, в Украине. Нет ничего, что бы подтверждало это", — сказал спикер американского Минобороны.
Напомним, 18 мая вице-премьер-министр России Юрий Борисов заявил, что государство использует в Украине комплексы лазерного оружия "Задира", способные поражать цели на расстоянии в 5 км и тем самым экономить ракеты.
Комментируя это заявление, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что обращает на себя внимание тот факт, что россиянам понадобилось экономить ракеты и как-то это объяснять.
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