Під руки вивели: як Зеленський вперше опинився в бункері 24 лютого

Але на 30-й хвилині зустріч перервали спецслужби, які під руки вивели Зеленського. Так президент України вперше опинився в бункері, з якого керував державою кілька наступних тижнів.

Про це повідомила "Українська правда", яка реконструювала події в Україні перед вторгненням Росії та в день самого вторгнення, 24 лютого.

"Раптом, хвилині на 30-й зустрічі, до ситуативної кімнати ледь не забіг керівник президентської охорони. Спецслужби передали інформацію, що на Печерську за кілька кварталів від ОП уже працюють ворожі ДРГ. Крім того, говорив керівник охорони, існує велика загроза ракетного удару по Офісу президента. В кімнаті раптом з'явилися озброєні до зубів УДОвці і ледь не під руки забрали президента з наради до "безпечного місця". Так Зеленський вперше опинився в бункері, з якого керуватиме державою кілька наступних тижнів", - пише "УП".

Водночас, депутатів, як і численних журналістів, котрих до того скликали до ОП, попросили негайно залишити приміщення і швидко вибиратися за межі урядового кварталу. Згодом народні обранці отримали від керівників фракцій повідомлення: "В головному управлінні поліції на Володимирській дають зброю".

Упродовж дня депутатам, які не втекли з Києва, поліцейські видавали автомати та пістолети, перевіряючи паспорт та депутатське посвідчення. Дуже скоро пістолети почали закінчуватися, і їх вирішили давати лише жінкам-нардепкам.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 194-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: