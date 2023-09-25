"По кордону Молдови повернулися на Одесу": Ігнат - про атаку РФ на південь

Під час нічної атаки 25 вересня Росія використала різні засоби та напрямки для удару по Одеській області.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, під час атаки по Одеській області Росія застосувала ударні дрони "Шахед" та протикорабельні ракети "Онікс", які майже неможливо збити, бо вона летить дуже низько.

"Ворог застосовує різні засоби для удару. Цього разу їх було три. Ворог підступно та зі зміною напрямків застосовував ракети "Калібр". Фактично долітаючи вже зі східних регіонів у центр країни, вони розвернулися і по молдавському кордону повернулися на Одесу", - прокоментував він.

Нагадаємо, вночі 25 вересня Росія атакувала Одеську область, постраждав морський вокзал у місті. Опублікували фотографії після ворожого удару.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нічний удар по Одесі! Ракети! "Шахеди"!

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