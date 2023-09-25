"По границе Молдовы вернулись в Одессу": Игнат — об атаке РФ на юг

Во время ночной атаки 25 сентября Россия использовала разные средства и направления для удара по Одесской области.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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По его словам, во время атаки по Одесской области Россия применила ударные дроны "Шахед" и противокорабельные ракеты "Оникс", которые почти невозможно сбить, потому что она летит очень низко.

"Враг применяет разные средства для удара. В этот раз их было три. Враг коварно и с изменением направлений применял ракеты "Калибр". Фактически долетая уже из восточных регионов в центр страны, они развернулись и по молдавской границе вернулись в Одессу", — прокомментировал он.

Напомним, ночью 25 сентября Россия атаковала Одесскую область, пострадал морской вокзал в городе. Опубликовали фотографии после вражеского удара.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ночной удар по Одессе! Ракеты! "Шахеды"!

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