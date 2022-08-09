Подоляк про перемогу України та що буде з Росією

Україна у цій війні бореться не лише за території та свободу, але й за цінності.

Якщо Росія виграє війну проти України, то всі авторитарні системи і навіть деякі системи зі слабкими демократіями зрозуміють, що демократія не вигідна. Що свобода не вигідна, що конкуренція – це взагалі аутсайдерство.

Про це в інтерв'ю BBC розповів радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

"А перемога України – це зовсім інші цінності. Це свобода. А заради свободи треба платити будь-яку ціну. І Україна її платить", - зазначив він.

За його словами, у цій війні закладено питання, як буде розвиватися людство у наступні принаймні 50 років. Тому з ціннісної точки зору, з точки зору прогресу, для людства вкрай важливо, щоб виграла Україна.

"Україна має перемогти, тому що ми – якщо говорити відверто, навіть пафосно - на боці добра. Ми на стороні, яка буде давати можливість людству прогресивно розвиватися. Росія демонструє інший тип цивілізації – це повернення до варварського часу, до Середньовіччя. Де якщо ти сильний, ти не повинен слухати будь-кого, ти можеш вбити будь-кого. Це те, що дає Росія. Росія не змогла вбудуватися в прогресивний напрямок розвитку людства. І підсвідомо Росія розуміє, що вони – аутсайдери, вони мають зникнути, це цивілізація, яка вже вмерла", - каже Подоляк.

За його словами, перемога України – це конкретне повернення всіх українських територій під де-факто контроль України, бо юридично, згідно з міжнародним правом вони і так наші.

"Для нас принципово важливо, щоб Росія програла, бо тоді вона на 15-20 років зійде з глобального ринку. І знаєте, що паралельно з цим зникне? Росія ж вкладає гроші в ультраправих, у нацистів по всьому світу, Росія вкладає в різні терористичні організації. Росія провокує маленькі і великі конфлікти в Африці, на Близькому Сході – у тій же Сирії. Росія постійно турбує Європу, і там наростає хаос. Росія постійно провокує міграційні кризи, голодні кризи, енергетичні кризи. (Якщо Росія програє - ред), це все на певний час зникне. Тобто і Європа, і ми зможемо вкладати у розвиток свого добробуту. Оце буде перемога (України -ред.). І, до речі, Європи теж", - резюмував він.

Нагадаємо, Подоляк розповів, скільки українських воїнів гине щодня на фронті.

Читайте також: