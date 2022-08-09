Подоляк о победе Украины и что будет с Россией

Украина в этой войне борется не только за территории и свободу, но и ценности.

Если Россия выиграет войну против Украины, то все авторитарные системы и даже некоторые системы со слабыми демократиями поймут, что демократия невыгодна. Что свобода не выгодна, что конкуренция – это вообще аутсайдерство.

Об этом в интервью BBC рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"А победа Украины – это совсем другие ценности. Это свобода. А за свободу нужно платить любой ценой. И Украина ее платит", — отметил он.

По его словам, в этой войне заложен вопрос, как будет развиваться человечество в последующие, по крайней мере, 50 лет. Поэтому с ценностной точки зрения, с точки зрения прогресса, человечеству крайне важно, чтобы выиграла Украина.

"Украина должна победить, потому что мы – если говорить откровенно, даже пафосно – на стороне добра. Мы на стороне, которая будет давать возможность человечеству прогрессивно развиваться. Россия демонстрирует другой тип цивилизации – это возвращение к варварскому времени, к Средневековью. Где если ты сильный, ты не должен слушать кого-либо, ты можешь убить кого-либо. Это то, что дает Россия. Россия не смогла встроиться в прогрессивное направление развития человечества. И подсознательно Россия понимает, что они аутсайдеры, они должны исчезнуть, это цивилизация, которая уже умерла", – говорит Подоляк.

По его словам, победа Украины – это конкретное возвращение всех украинских территорий под де-факто контроль Украины, потому что юридически, согласно международному праву, они и так наши.

"Для нас принципиально важно, чтобы Россия проиграла, потому что тогда она на 15-20 лет сойдет с глобального рынка. И знаете, что параллельно с этим исчезнет? Россия же вкладывает деньги в ультраправых, в нацистов по всему миру, Россия вкладывает в разные террористические организации. Россия провоцирует маленькие и большие конфликты в Африке, на Ближнем Востоке – в той же Сирии. Россия постоянно беспокоит Европу и там нарастает хаос. Россия постоянно провоцирует миграционные кризисы, голодные, энергетические кризисы. (Если Россия проиграет – ред), это все на время исчезнет. То есть и Европа, и мы сможем вкладывать в развитие своего благосостояния. Это будет победа (Украины – ред.). И, кстати, Европы тоже", — резюмировал он.

Напомним, Подоляк рассказал, сколько украинских воинов гибнет каждый день на фронте.

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