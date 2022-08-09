"Маємо поставити хрест на українській державності": Подоляк про майбутнє України у разі програшу у війні

Тому для України важливо перемогти у цій війні.

Про це в інтерв'ю BBC розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Якщо ми програємо, то ми маємо поставити хрест на українській державності. Це ключове, люди мають це зрозуміти. Це не буде питання, що ми частково втратили територію, а далі все буде так, як було. Ні. Всі мають тоді собі сказати, що ми готові забути про Україну як державу. Ми (повинні будемо) погодитися на життя в якомусь таборі чи в еміграції. Кожен з нас повинен сказати, яку ціну він готовий заплатити за те, буде існувати Україна чи ні. Це дуже просто і дуже складно одночасно", - сказав Подоляк.

Він додав, що Росія не та країна, яка погодиться на часткову окупацію.

"Проти нас воює Російська Федерація, яка погодиться тільки на один варіант - знищення України. То давайте про це говорити, і кожен хай собі сам скаже, чи готовий він, щоб знищили Україну. Я повернуся до того, з чого я починав: знаючи Україну і знаючи це суспільство, тут буде достатньо людей, які будуть до кінця захищати право України на існування як великої держави", - резюмував радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, що Подоляк розповів, чи залишилися канали зв'язку між Києвом і Москвою.

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