"Поношена форма і битий транспорт": переміщення росіян через Маріуполь сповільнилось

Росіяни через Маріуполь перекидають техніку на Донеччину з інших ділянок фронту.

Військові переміщення окупантів і ворожої техніки через Маріуполь трохи сповільнились.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, росіяни перекидають техніку з інших ділянок фронту в бік Волновахи.

"Знову військові переміщення через Маріуполь трохи сповільнились. Впадає в очі, що основні підрозділи, що рухаються в бік Волновахи відверто з іншої ділянки фронту - стара поношена форма, побитий транспорт", - каже Андрющенко.

Російська техніка в Маріуполі / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Так, на Бердянський напрямок та на Пологи їдуть переважно паливохзаправники. Зафіксовано також формування нових опертивно-тактичних складів з БК на території Маріуполя та району.

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомляв, що у бік півночі Донецької області в напрямку Волновахи з Бердянського напряму РФ перекидала вантажівки з живою силою та частково з гарматами класу “Рапира”. В бік Бердянська – системи ППО, вантажівки з БК та інженерну техніку.

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