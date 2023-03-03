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На Сумщині сталося 177 "прильотів" за добу: є руйнування

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Сумщині сталося 177 "прильотів" за добу: є руйнування

177 "прильотів" за добу сталося на Сумщині / Фото: Сумська ОВА

Росіяни продовжують гатити по прикордонню Сумської області.

У четвер, 2 лютого, загарбники атакували десять громади на Сумщині. У регіоні зафіксували 177 "прильотів". Ворог атакував область із мінометів, ствольної артилерії, САУ, РСЗВ.

Є руйнування, інформує пресслужба Сумської ОВА. 

Росіяни здійснили обстріли Новослобідської, Хотінської, Білопільської, Великописарівської, Середино-Будської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Миропільської, Краснопільської, Шалигинської громад. Руйнування інфраструктури, зокрема й цивільної, зафіксували в п'яти громадах:

  • Середино-Будська громада: мінометний обстріл. У селі Рожковичі пошкоджено 2 приватних будинки;
  • Есманська громада: обстрілювали, попередньо, зі ствольної артилерії та РСЗВ. Пошкоджено лінії електропередач та приватні будинки у селі Студенок. Також  у селі Уланове сталося загоряння житлового будинку; 
  • Хотінська громада: ворог бив із самохідних артилерійських установок. Пошкоджено офісне приміщення агрофірми та приміщення для зберігання дров у селі Кіндратівка;
  • Зноб-Новгородська громада: внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії  поблизу села Нововасилівка пошкоджено високовольтну лінію;
  • Новослобідська громада: через обстріл, попередньо, зі ствольної артилерії у селі Бояро-Лежачі пошкоджено 3 приватні будинки.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді про ситуацію на фронті й пообіцяв ворогу відповідь на обстріл Запоріжжя. Також глава держави повідомив про роботу з партнерами над тим над підвищенням далекобійністі ЗСУ. 

Обстріл регіонів 2 березня: росіяни обстріляли Харківщину та Нікополь, є загиблі

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Дата публікації
Перегляди
267
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