Повітряна тривога шириться Україною: є запуск ракет

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Україною шириться повітряна тривога 16 лютого у зв'язку з застосуванням ворогом балістичного озброєння.
Про це свідчить інформація на мапі тривог.
Сирени тривоги лунають майже у всіх областях України.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу і закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Згодом в ПС повідомили про запуск російських ракет на Кропивницький, Полтаву та Кременчук.
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Нагадаємо, в ніч проти 16 лютого окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області.
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