Премія Дарвіна: окупант загинув у "битві" з нерухомим дроном (відео)

Росіянин кинув по нерухомому БПЛА автоматом, у результаті чого здетонував боєприпас і окупант загинув.

На передовій російський окупант безглуздо загинув, намагаючись знищити нерухомий дрон, який втратив керованість.

Відео опублікували бійці роти ударних БПЛА 47-ї ОМБ.

Дронщики показали, як "полюють" на окупанта, а він відчайдушно намагається втекти. Як раптом з невідомої причини безпілотник втратив керованість і впав. Проте росіянин, замість того, щоб скористатися шансом і втекти, чомусь вирішили "запустити" по БПЛА автоматом і гранатометом. У результаті здетонував боєприпас і окупант загинув.

"Наш дрон-камікадзе полював за окупантом і за мить до ураження втратив керування, через що дуже обережно сів на землю. Окупант вирішив отримати премію Дарвіна, тому сміливо і відважно почав битись з нашим дроном за допомогою автомату та РПГ. Результат – на відео", – йдеться в повідомленні.