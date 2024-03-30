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Премія Дарвіна: окупант загинув у "битві" з нерухомим дроном (відео)

Премія Дарвіна: окупант загинув у "битві" з нерухомим дроном (відео)

Окупант "програв" у битві з нерухомим дроном

Росіянин кинув по нерухомому БПЛА автоматом, у результаті чого здетонував боєприпас і окупант загинув.

На передовій російський окупант безглуздо загинув, намагаючись знищити нерухомий дрон, який втратив керованість.

Відео опублікували бійці роти ударних БПЛА 47-ї ОМБ.

Дронщики показали, як "полюють" на окупанта, а він відчайдушно намагається втекти. Як раптом з невідомої причини безпілотник втратив керованість і впав. Проте росіянин, замість того, щоб скористатися шансом і втекти, чомусь вирішили "запустити" по БПЛА автоматом і гранатометом. У результаті здетонував боєприпас і окупант загинув.

"Наш дрон-камікадзе полював за окупантом і за мить до ураження втратив керування, через що дуже обережно сів на землю. Окупант вирішив отримати премію Дарвіна, тому сміливо і відважно почав битись з нашим дроном за допомогою автомату та РПГ. Результат – на відео", – йдеться в повідомленні.

Премія Дарвіна: окупант загинув, коли кинув гранатометом по нерухомому дрону

Премія Дарвіна: окупант загинув, коли кинув гранатометом по нерухомому дрону

Для довідки. Премія Дарвіна ‒ віртуальна щорічна премія, яку присуджують людям, які загинули найбезглуздішим чином.

Раніше військові показали епічне відео з околиці Кринків на Херсонщині. Так, окупаційна армія влаштувала черговий театр абсурду – росіяни завезли до Кринків манекени.

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