Премия Дарвина: оккупант погиб в "битве" с неподвижным дроном (видео)

Россиянин бросил по неподвижному БПЛА автоматом, в результате чего сдетонировал боеприпас и оккупант погиб.

На передовой российский оккупант бессмысленно погиб, пытаясь уничтожить неподвижный дрон, потерявший управляемость.

Видео опубликовали бойцы роты ударных БПЛА 47-й ОМБ.

Дронщики показали, как "охотятся" на оккупанта, а он отчаянно пытается скрыться. Как вдруг по неизвестной причине беспилотник потерял управляемость и упал. Однако россиянин вместо того, чтобы воспользоваться шансом и убежать, почему-то решили "запустить" по БПЛА автоматом и гранатометом. В результате сдетонировал боеприпас и оккупант погиб.

"Наш дрон-камикадзе охотился за оккупантом и за мгновение до поражения потерял управление, из-за чего очень осторожно сел на землю. Оккупант решил получить премию Дарвина, поэтому смело и смело начал драться с нашим дроном с помощью автомата и РПГ. Результат – на видео", – говорится в сообщении.