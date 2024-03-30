Премия Дарвина: оккупант погиб в "битве" с неподвижным дроном (видео)

Россиянин бросил по неподвижному БПЛА автоматом, в результате чего сдетонировал боеприпас и оккупант погиб.
На передовой российский оккупант бессмысленно погиб, пытаясь уничтожить неподвижный дрон, потерявший управляемость.
Видео опубликовали бойцы роты ударных БПЛА 47-й ОМБ.
Дронщики показали, как "охотятся" на оккупанта, а он отчаянно пытается скрыться. Как вдруг по неизвестной причине беспилотник потерял управляемость и упал. Однако россиянин вместо того, чтобы воспользоваться шансом и убежать, почему-то решили "запустить" по БПЛА автоматом и гранатометом. В результате сдетонировал боеприпас и оккупант погиб.
"Наш дрон-камикадзе охотился за оккупантом и за мгновение до поражения потерял управление, из-за чего очень осторожно сел на землю. Оккупант решил получить премию Дарвина, поэтому смело и смело начал драться с нашим дроном с помощью автомата и РПГ. Результат – на видео", – говорится в сообщении.
Для справки. Премия Дарвина – виртуальная ежегодная премия, присуждаемая людям, погибшим самым нелепым образом.
Ранее военные показали эпическое видео с окраины Крынков Херсонской области. Так, оккупационная армия устроила очередной театр абсурда – россияне завезли в Крынки манекены.
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