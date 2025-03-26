Просто й****лись: волонтер про те, як до Покровська повертаються родини з дітьми

Волонтер розповів, що деякі родини повертаються до Покровська разом зі своїми дітьми.
Покровськ щодня потерпає від російських обстрілів, проте є родини, які повертаються до охопленого війною міста разом з дітьми.
Про це повідомив волонтер Денис Христов, який допомагає в евакуації цивільних.
За його словами, вчора, 25 березня, спільними зусиллями із підрозділом "Білий Янгол" вдалося вивести з Покровська 23 цивільних, 20 дорослих та 3 дитини.
"Відпрацювали заявки на мікрорайонах: Південний, Сонячний та Лазурний. Зокрема вдалося зайти до найвіддаленіших будинків, таких як Лазурний 70. По якому нам залишала заявку донька, але на цій адресі її батьків нажаль не було", – сказав Христов.
Волонтер розповів, що деякі родини повертаються до Покровська разом зі своїми дітьми.
"І це велика проблема. Дехто повертається через відсутність роботи та грошей. А дехто, тому що просто й****лись, а радше й*****лись зовсім. І тих, і тих можна зрозуміти. Але ж діти під обстрілами", – зазначив він.
Нові фото зруйнованого Покровська
Раніше ми показали фото, як колись жвавий та сповнений життя Покровськ перетворюється на руїни.
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