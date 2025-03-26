Просто е****лись: волонтер о том, как в Покровск возвращаются семьи с детьми

Волонтер рассказал, что некоторые семьи возвращаются в Покровск вместе со своими детьми.

Покровск ежедневно страдает от российских обстрелов, однако есть семьи, которые возвращаются в охваченный войной город вместе с детьми.

Об этом сообщил волонтер Денис Христов, помогающий в эвакуации гражданских.

По его словам, вчера, 25 марта, совместными усилиями с подразделением "Белый Ангел" удалось вывести из Покровска 23 гражданских, 20 взрослых и 3 ребенка.

"Отработали заявки на микрорайонах: Южный, Солнечный и Лазурный. В частности, удалось зайти в самые отдаленные дома, такие как Лазурный 70. По которому нам оставляла заявку дочь, но в этом адресе ее родителей, к сожалению, не было", — сказал Христов.

Волонтер рассказал, что некоторые семьи возвращаются в Покровск вместе со своими детьми.

"И это большая проблема. Некоторые возвращаются из-за отсутствия работы и денег. А некоторые, потому что просто е****лись, а скорее е*****лись совсем. И тех, и тех можно понять. Но дети под обстрелами", — отметил он.

Новые фото разрушенного Покровска

Фото: Denis Khrystov / Facebook

Фото: Denis Khrystov / Facebook

Фото: Denis Khrystov / Facebook

Фото: Denis Khrystov / Facebook

Фото: Denis Khrystov / Facebook

Фото: Denis Khrystov / Facebook

Раньше мы показали фото, как когда-то оживленный и полный жизни Покровск превращается в руины.

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