"Путін обіцяв Орбану частину України" - Фейгін

Кремлівський диктатор Володимир Путін пообіцяв прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану частину Закарпаття в обмін на досить явну підтримку у війні.

Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін 24 каналу.

Саме так можна пояснити скандальні заяви Віктора Орбана.

За словами Фейгіна, Росія постійно повторює, що Київ перетворили на так званий проєкт "антиросії". Вони сприймають Україну як наконечник "західного списа".

"Ой, підпали під Захід? Тільки Захід щось не займав території, не вбивав дітей в Бучі і допомагає грошима. Чому б тоді Україні не обрати союзником Захід? А кого обирати? Москву? Оцих всіх з мордами у вигляді дуп?", - говорить Фейгін.

Угорщина активно виступає проти антиросійських санкцій, особливо вона захищає поставки російських енергоносіїв до Європи.

Нагадаємо, "друг" Росії Орбан звинуватив Захід у нападі Путіна на Україну.

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