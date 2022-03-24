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Путін розраховував на розкол НАТО - Байден

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Путін розраховував на розкол НАТО - Байден

Associated Press

За словами Байдена, ніколи НАТО не було так згуртовано, як сьогодні.

Президент США Джо Байден заявив, що очільник Росії Володимир Путін раніше говорив йому, що на його думку, НАТО не залишиться єдиним.

Про це президент США заявив під час брифінгу. 

“Путін розраховував на розкол НАТО. Моя перша розмова з ним у грудні та на початку січня — мені було ясно, що він не думав, що ми зможемо підтримувати цю згуртованість”, — сказав Байден журналістам у Брюсселі. 

Він додав, що “ніколи НАТО не було так згуртовано, як сьогодні”. 

“Путін отримує прямо протилежне тому, що він мав намір отримати, увійшовши в Україну”, - сказав Байден.

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